Shroud si scaglia contro Call of Duty Vanguard: shooting e audio scadenti?

A meno di due mesi dal lancio ufficiale, Activision e Sledgehammer Games hanno offerto ai tutti i loro giocatori l'opportunità di provare Call of Duty Vanguard grazie ad un'Open Beta, che nella serata di ieri ha persino ricevuto un'estensione della sua durata di ben due giorni.

Il nuovo capitolo di una delle serie più celebri del pianeta è quindi finito sotto la severa lente d'ingrandimento dei giocatori, della stampa e dei content creator. Tra questi ultimi ha fatto sentire la sua voce il famoso Michael 'shroud' Grzesiek, ex-giocatore professionista di Counter Strike Global Offensive, riconosciuto come uno dei giocatori di FPS più forti del pianeta.

Shroud, che evidentemente non è l'ultimo degli arrivati, ha avuto molto da ridire sull'attuale build di Call of Duty Vanguard, da lui considerata eccessivamente rozza e arretrata. Sebbene si aspettasse delle sbavature - dopotutto lo sviluppo non è ancora concluso e le Beta servono proprio a facilitare la rifinitura - il content creator non ha potuto nascondere la sua delusione a causa di alcune falle che, a meno di due mesi dal lancio, non dovrebbero esserci.

"L'audio mi sta mandando fuori di testa. Mi sembra molto rozzo. Lo so che si tratta di una Beta, ma questo è davvero pessimo", ha affermato mentre giocava in streaming. Quando uno spettatore gli ha chiesto dei chiarimenti in merito a ciò che non funziona, Shroud ha aggiunto: "L'audio non esiste, lo shooting delle armi sembra pessimo, gli hitmarker e i loro suoni sono scadenti, le scintille volano ovunque, sembra di sparare dei proiettili esplosivi. Sono sicuro che queste sono cose tipiche delle Beta che possono essere fixata, ma l'impressione è che si tratti di una build davvero preliminare. Ma questo gioco non dovrebbe uscire a breve?".

Shroud non è il primo content creator a lamentarsi di Vanguard, dal momento che anche Karma ha speso parole poco carine, definendolo "ancora più rotto di Modern Warfare". Voi ci state giocando? Cosa ne pensate della Beta di Call of Duty Vanguard? L'uscita, ricordiamo, è prevista per il 5 novembre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.