Shroud si scaglia contro i giochi moderni: 'Non hanno più passione, non sono come STALKER'

Dopo aver commentato l'arrivo di Fallout 76 su OfflineTV Rust, Michael "Shroud" Grzeciek coglie l'opportunità offertagli dai suoi follower per lanciare una vera e propria accusa agli sviluppatori di videogiochi moderni, secondo il creatore di contenuti, i nuovi titoli che approdano sul mercato "non hanno più passione".

Durante una delle sue ultime dirette su Twitch, il seguitissimo streamer ha affrontato l'argomento dichiarando come "purtroppo non c'è nessun gioco in uscita che mi entusiasmi. Non saprei, se dovessi pensare a un gioco moderno, direi che non vedo l'ora di assistere all'annuncio dell'aggiornamento per PS5 di The Last of Us 2, ma più che altro voglio che i team di modder che si stanno occupando dei vecchi giochi proseguano nel loro lavoro".

Il content creator rimarca il concetto specificando come "tutti i giochi che stanno uscendo sono poco brillanti. Il fatto è che molti dei videogiochi che mi interesserebbe rivedere sono titoli del passato. Vedete, i giochi attuali non divertono come quelli vecchi perchè in questi ultimi c'era molta più passione in chi li sviluppava. In passato chi era al vertice delle società che creavano videogiochi si occupavano anche del loro sviluppo, erano parte del team e nei giochi si avvertiva quella passione. Ormai non funziona più così in quest'industria, ci sono tantissimi programmatori e designer incredibilmente bravi ma finiscono col farsi fo**ere da chi è più in alto di loro e prende le decisioni".

A detta di Shroud, l'amarezza che accompagna queste sue dichiarazioni non deriva solo dalla nostalgia per i giochi del passato e per le emozioni che hanno saputo regalargli, ma dalla constatazione che "non si tratta solo di nostalgia, è una questione di consapevolezza su come vengono creati oggi i videogiochi. I titoli moderni non sono più un'entità unica, sono puzzle con parti di gameplay e design che non sono scelti dai singoli sviluppatori, se li analizzi puoi persino riuscire a scomporli".