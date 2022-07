Shroud dice la sua: 'CS:GO sembra uno scherzo rispetto VALORANT'

Tutti gli amanti degli esport conoscono Michael "Shroud" Grzesiek, stella di Counter-Strike ritiratasi nel 2018 per lanciarsi nella carriera di content creator e ora in procinto di debuttare su VALORANT per i Sentinels. Recentemente, egli ha riacceso la “guerra” tra CS:GO e VALORANT con dichiarazioni non poco sorprendenti.

Nei primi mesi successivi al lancio dell’FPS competitivo firmato Riot Games, egli dichiarò in maniera piuttosto convinta che VALORANT era più facile a causa dello skill ceiling inferiore e delle mappe meno complesse. Tuttavia, dopo essersi lanciato per oltre 1.000 ore sul titolo, la sua visione sembra essere completamente cambiata.

Durante una diretta streaming del 23 luglio, egli ha affermato quanto segue: “Questo gioco è difficile. CS:GO sembra uno scherzo rispetto a questo gioco. […] Mi chiedo se sia difficile perché tutti sono così bravi, ciò avviene perché il gioco è probabilmente più facile e, per questo, la concorrenza è elevata”. Senza elaborare ulteriormente la sua posizione, Shroud ha dunque indirettamente alimentato ulteriormente la diatriba tra i fedelissimi dei due FPS, ritenuti dai fan più accaniti come “diretti rivali”.

Magari in futuro Michael "Shroud" Grzesiek fornirà spiegazioni ulteriori, dato che a breve debutterà nelle competizioni ufficiali di VALORANT quattro anni dopo il ritiro da CS:GO. Non manca la curiosità del pubblico per vedere se sarà in grado di ripetere alcune delle giocate più iconiche della storia degli esport.

