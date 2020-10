Shroud teme che i content creator possano rovinare il lancio di giochi come Cyberpunk 2077

Shroud (vero nome Michael Grzesiek) ha recentemente espresso una opinione sui giochi single player, dicendo di essere preoccupato per il lancio di grandi produzioni come Cyberpunk 2077, il cui debutto rischia di essere rovinato da streamer, YouTuber e content creator.

Nello specifico Shroud accusa i colleghi di non essere sempre corretti nel rispettare le indicazioni fornite dai publisher, citando i casi di creatori di contenuti che anticipano la pubblicazione di video o di streamer che modificano la propria area geografica per iniziare a giocare prima sfruttando i fusi orari, e altri "trucchi" che finiscono per avvantaggiare creator disposti a tutto pur di giocare in anticipo e accumulare visualizzazioni a discapito di professionisti che operano con correttezza rispettando gli embarghi di trasmissione.

Un problema evidentemente molto sentito tra gli streamer ed i content creator su YouTube e Twitch, è pur vero però che chi non rispetta gli embarghi imposti dai singoli publisher e sviluppatori si ritroverà probabilmente a pagarne le conseguenze, avendo accettato di ricevere un codice in anticipo dando però sufficienti garanzie riguardo alla diffusione dei contenuti alla data e orario prestabiliti.

Parlando di Cyberpunk 2077 vi ricordiamo che il gioco di CD Projekt RED uscirà il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One e al lancio anche su Google Stadia, sin dal lancio sarà compatibile con Xbox Series X e PS5, l'aggiornamento next-gen arriverà invece nel 2021.