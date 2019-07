Shuhei Yoshida in visita da Kojima: basterà a fermare i rumor su Death Stranding?

Dopo aver accolto a braccia aperte Jade Raymond, produttore esecutivo della divisione gaming di Google, Hideo Kojima ha permesso ad un altro ospite d'onore di visitare gli studi dove sta prendendo forma l'attesissimo Death Stranding.

Proprio l'arrivo della co-creatrice della serie di Assassin's Creed ha in queste ore messo ancor più in discussione l'esclusività detenuta da Sony nei confronti di Death Stranding, già traballante secondo alcuni a causa della mancanza del bollino Only on PlayStation sulla copertina ufficiale. Se all'annuncio del progetto si vociferava di una possibile edizione PC, adesso si parla invece di una versione per Google Stadia.

A mettere un freno a queste elucubrazioni, tuttavia, c'è sempre il Decima Engine che Guerrilla Games - studio first party di Sony - ha prestato ai colleghi di Kojima Productions: Sony lascerà che un titolo realizzato tramite un suo engine venga lanciato anche su altre piattaforme?

Forse, una volta appresa la notizia, Shuhei Yoshida ha deciso di catapultarsi negli studi di Kojima per assicurarsi che il director nipponico non stesse tramando qualche mossa troppo audace alle sue spalle, ma molto più probabilmente il presidente di Sony Worldwide Studios ha semplicemente deciso di far visita alla software house per dare una nuova occhiata ai progressi fatti con Death Stranding, ormai non troppo lontano dal suo debutto su PlayStation 4 fissato per l'8 novembre 2019. Sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni circa le edizioni speciali del titolo.