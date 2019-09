Shuhei Yoshida conferma: Sunset Overdrive appartiene a Sony. Il sequel arriverà su PS5?

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti giapponesi di Inside Games (con dichiarazioni riportate e tradotte da PushSquare), il presidente di SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, ha ribadito che la proprietà intellettuale di Sunset Overdrive appartiene a Sony in funzione dell'acquisizione di Insomniac Games

"Sony Interactive Entertainment detiene i diritti su tutti i precedenti lavori svolti da Insomniac Games", ha confermato Yoshida prima di aprire una finestra sulla next-gen e sul rapporto che si instaurerà d'ora in avanti tra la software house californiana e la famiglia di sussidiarie di SIE.

Alla domanda se il colosso videoludico giapponese intende o meno realizzare un porting per PS4 del primo Sunset Overdrive per poi dedicarsi al sequel su PS5, Shuhei Yoshida ha preferito non sbottonarsi per limitarsi a dichiarare che "guardiamo in avanti per i futuri titoli che verranno sviluppati da Insomniac Games".

L'incredibile successo ottenuto su PlayStation 4 con il videogioco open world su Spider-Man, però, rende decisamente più probabile il futuro impegno del team di Insomniac su Marvel's Spider-Man 2 per PS5. L'acquisizione da parte di Sony dell'intero pacchetto di IP della software house di Burbank, a ogni modo, potrebbe rendere perfettamente plausibile l'affidamento del porting del capitolo originario di Sunset Overdrive e addirittura del secondo episodio a un team di sviluppo "esterno" a Insomniac.