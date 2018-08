Shuhei Yoshida era del tutto insoddisfatto del primo concept di God of War per PS4

Come saprete, nel corso della Devcom Cory Barlog ha parlato delle origini di God of War per PlayStation 4 affermando di aver preso in considerazione varie ambientazioni oltre alle Terre del Nord. Inoltre, scopriamo come Shuhei Yoshida non fosse rimasto particolarmente soddisfatto del primo prototipo sviluppato da Sony Santa Monica.

Secondo quanto riferito da Barlog, il responsabile di Sony Worldwide Studios è rimasto piuttosto deluso dal primissimo prototipo mostrato da Santa Monica, definendolo "incredibilmente spartano": il concept portato all'attenzione di Yoshida era stato preparato con l'unico intento di mostrare i punti chiave del gioco e non era dunque rifinito, presentando un framerate ballerino, un comparto tecnico essenziale (definito "terribile") e la totale mancanza di situazioni di gameplay avanzate, come il lancio del Leviatano con successivo richiamo.

Yoshida sembra si sia limitato semplicemente a lasciare la sala della presentazione senza riferire una sola parola, con il secondo concept però le cose sono cambiate e Shuhei ha iniziato a comprendere meglio le dinamiche proposte dallo studio ed ha dato il massimo supporto al progetto di Santa Monica, poi cresciuto fino a diventare l'esclusiva PlayStation venduta più velocemente di sempre.