Shuhei Yoshida: 'Final Fantasy e Dragon Quest hanno cambiato il destino di PlayStation'

A margine dell'evento tenuto dagli organizzatori della Bilbao International Games Conference per insignire Shuhei Yoshida con un Premio alla Carriera, il celebre dirigente Sony ha svelato degli importanti retroscena sulle difficoltà incontrate dall'azienda giapponese agli albori di PlayStation.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GameReactor.eu, il volto storico della dirigenza di Sony Interactive Entertainment ha spiegato quanto possa essere stato difficile il cammino intrapreso dal suo team per strappare degli accordi di esclusiva ai publisher del tempo.

Yoshida ricorda ad esempio che "molti cercavano di capire come avrebbe funzionato la grafica 3D in tempo reale. Al tempo riuscimmo a sorprendere tutti con quel leggendario dinosauro (riferendosi alla tech demo del T-Rex di PSX, ndr), così visitammo tante aziende grandi e piccole per convincerle a supportarci. Molti però ci chiesero 'e dove sono gli sprite?', ci fu persino un editore che ci allontanò dicendoci 'tornate quando avrete venduto un milione di queste vostre PlayStation!'. Dopotutto, già al tempo c'erano tante aziende che provavano ad avere successo nell'industria dei videogiochi salvo poi fallire".

Una volta superata la fatidica soglia del milione di PSX vendute, Shuhei Yoshida è tornato dagli editori di terze parti per ottenere degli accordi di licenza esclusivi: a quel punto, il dirigente Sony spiega che "SEGA stava andando forte in Giappone grazie a Virtua Fighter 2 su SEGA Saturn, ma fortunatamente potevamo contare sui mercati europei e americani. Il destino di PlayStation, però, cambiò per sempre quando riuscimmo a convincere SquareSoft ed Enix. A quel tempo erano aziende separate, la prima aveva il franchise di Final Fantasy e l'altra gestiva l'IP di Dragon Quest. Non posso svelare cosa successe nel dietro le quinte in quel periodo, ma comunque le cose sono andate per il verso giusto e quegli accordi di esclusiva ci hanno aiutai a svoltare. Ci permise di accedere ai giochi di cui avevamo così tanto bisogno per il successo del brand PlayStation".