Shuhei Yoshida parla di PS5 e di Death Stranding, paragonandolo a una serie Netflix

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide, Shuhei Yoshida, è stato recentemente protagonista di una interessante intervista, nella quale ha parlato della sua esperienza con Death Stranding, azzardando anche un particolare paragone.

Yoshida ha detto di aver provato il gioco di Hideo Kojima rimanendo piacevolmente sorpreso anche dalle tante possibilità a disposizione del giocatore: "In totale ho giocato per circa 10 ore dall'inizio, ma mi sentivo come se fosse soltanto appena cominciato. C'erano anche altre persone a provare il gioco, compreso Kojima stesso, che mi ha spiegato un sacco di modi per utilizzare gli attrezzi di Sam ai quali non avevo proprio pensato".

Parlando invece della storia del gioco, ecco cosa ha detto Yoshida: "Paragonerei la storia a una serie originale di Netflix fatta veramente bene. Sento di essere arrivato solo a metà di quella serie e ci sono ancora moltissime possibilità per ciò che potrebbe succedere dopo. E poi ho sentito che nella seconda metà del gioco piangerete moltissimo. Me lo ha detto anche lo staff di Kojima Productions, e perfino i debugger di Sony".



Infine, il presidente di Sony ne ha approfittato per parlare brevemente anche di PS5 e della next-gen. Per Yoshida grazie all'ingegno degli sviluppatori, anche un gioco graficamente impegnativo come Ghost of Tsushima potrà girare su PS4, dimostrando che la console non ha ancora raggiunto il suo limite. Ecco perché la prossima generazione si concentrerà più sul creare nuovi modi di giocare, che non sulle migliorie grafiche.

Insomma, l'approccio di Kojima a Death Stranding sembra essere ancora incentrato sulla narrativa, e stando alle parole di Shuhei Yoshida ci aspettano anche diversi momenti commoventi. Siete pronti?

Death Stranding è entrato in fase Gold, e sarà disponibile a partire dall'8 Novembre. Nell'attesa, leggete la nostra ultima anteprima di Death Stranding.