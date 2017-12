Shuhei Yoshida si complimenta per la vittoria di Zelda Breath of the Wild ai Game Awards

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il presidente diShuhei Yoshida si è congratulato conper i premi conseguiti ai, con particolare riferimento al trionfo di

Tra tutti i giochi premiati all'evento, infatti, possiamo notare la presenza di alcune produzioni Nintendo come Zelda Breath of the Wild (eletto Gioco dell'Anno), Super Mario Odyssey (miglior gioco per famiglie), Metroid: Samus Returns (miglior gioco portatile) e Mario + Rabbids: Kingdom Battle (miglior gioco di strategia).

Da notare come l'ultimo capitolo di Zelda sia stato premiato anche per la Game Direction e come miglior Action/Adventure. Con il solito fair play che lo contraddistingue, Shuhei Yoshida si è voluto complimentare con la grande N per tutti i premi ricevuti durante l'evento. Anche secondo voi Zelda Breath of the Wild può considerarsi il miglior gioco del 2017?