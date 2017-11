Shuhei Yoshida si congratula con Microsoft per l'accoglienza di Xbox One X

Shuhei Yoshida, il presidente di, si è congratulato con Microsoft per l'accoglienza ricevuta da Xbox One X , la nuova console della casa di Redmond in arrivo nei negozi il 7 novembre.

Come potete vedere nella fondo pagina, Yoshida ha quotato un messaggio di Phil Spencer su Twitter, congratulandosi con Microsoft per l'accoglienza che sta ricevendo Xbox One X. Nella fattispecie, Spencer aveva condiviso una recensione di Rolling Stones in cui venivano elogiate le caratteristiche della nuova console.

Non è la prima volta che il dirigente Sony si complimenta con le aziende rivali, dimostrando un certo "fair play" a livello di comunicazione: qualche mese fa, infatti, Shuhei Yoshida si era congratulato con Nintendo per essersi aperta ai giochi indie su Switch.

Voi attendete con impazienza l'arrivo del 7 novembre? Con l'occasione vi riproponiamo la nostra Recensione di Xbox One X.