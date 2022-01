Shuhei Yoshida ha già Steam Deck e sta giocando a God of War

Ormai sembra una certezza: Steam Deck è pronta per il lancio a febbraio 2022, con Valve che assicura non ci saranno ulteriori rinvii per la sua piattaforma portatile. Intanto però un nome illustre dell'industria sembra già averci messo sopra le proprie mani e si prepara a godersela appieno.

Attraverso un nuovo post sul proprio profilo Twitter, Shuhei Yoshida, capo della divisione PlayStation Indies, mostra con orgoglio la sua Steam Deck. Si limita ad esclamare un "Sì" molto sentito per sottolineare la propria soddisfazione davanti alla macchina di Valve, e sullo schermo campeggia tra l'altro un gioco tutt'altro che casuale: trattasi di God of War, l'episodio del 2018 disponibile dallo scorso 14 gennaio 2022 anche in versione PC.

Yoshida non mostra sequenze di gameplay relative alla più recente avventura di Kratos, limitandosi a far vedere la schermata iniziale che, tuttavia, sembra mantenere intatta tutta la sua cura tecnica anche in versione portatile, facendo quindi fantasticare i fan sulle performance del gioco su Steam Deck. Ricordiamo a tal proposito che nella nostra recensione di God of War per PC abbiamo sottolineato il grandissimo lavoro di porting effettuato da Jetpack Interactive, con il titolo firmato Santa Monica Studio che si dimostra al massimo della forma anche in questa nuova edizione.

Con febbraio sempre più vicino, presto sarà possibile vedere God of War e migliaia di altri giochi in azione su Steam Deck, potendoli così giocare ovunque. Acquisterete la piattaforma Valve?