Shuhei Yoshida stravede per Ghost of Tsushima: 'sarà il mio GOTY 2020'

Scambiando quattro chiacchiere virtuali con i suoi follower su Twitter, l'ex presidente dei Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, conferma di non vedere l'ora di indossare i panni di Jin Sakai e di immergersi nelle atmosfere di Ghost of Tsushima.

"Ho la sensazione che questo diventerà proprio il mio GOTY 2020", ha candidamente ammesso il celebre dirigente giapponese riferendosi al prossimo, attesissimo action di Sucker Punch destinato ad approdare in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 il prossimo 17 luglio.

Lo stesso ex boss dei Sony Worldwide Studios ha poi voluto sottolineare come si stia già preparando per andare a caccia del Trofeo di Platino, suggerendo così di voler dedicare a questo titolo un'ampia fetta del suo tempo libero per sviscerarne tutti i segreti e apprezzarne appieno l'offerta contenutistica.

Naturalmente, non sappiamo se Yoshida, con queste dichiarazioni, abbia voluto manifestare tutto il suo entusiasmo per il progetto di Ghost of Tsushima dopo averlo provato a porte chiuse o se, magari, si stia basando solo sull'osservazione dei filmati di gameplay e dei video promozionali condivisi da Sucker Punch. Intanto, vi lasciamo al nostro approfondimento che si focalizza su cinque giochi per prepararsi a Ghost of Tsushima.