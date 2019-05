Shuhei Yoshida visita Housemarque: in sviluppo un nuovo gioco per PS5?

Incurante dei rumor su PS5 rinfocolati dall'ultima riunione con gli azionisti organizzata dai vertici di Sony, Shuhei Yoshida contribuisce ad alimentare le voci di corridoio sulla console next-gen recandosi presso gli studi Housemarque per quella che, a suo dire, rappresenterebbe una semplice visita di cortesia.

Il tweet del presidente di SIE Worldwide Studios è stato però ripreso dai canali social di Sony XDev Europe con un messaggio accompagnato da una doppia emote che suggerisce una loro collaborazione con gli autori dei frenetici sparatutto arcade Resogun, Dead Nation e Alienation.

In base alle informazioni offerteci in questi mesi dagli sviluppatori di Helsinki, il team di Housemarque prevede che il nuovo titolo su cui stanno lavorando, il battle royale Stormdivers, non riscuoterà il successo sperato. Anche per questo, gli autori finlandesi avrebbero già deciso di dedicarsi ad un titolo tripla A, da qui l'interesse suscitato dalla recente visita di Yoshida e dall'ipotetica collaborazione con Sony XDev Europe nell'ottica di un futuro approdo del nuovo progetto su PlayStation 5.

Su queste pagine, il buon Davide Leoni ha riassunto tutte le notizie, le indiscrezioni e le ipotesi più gettonate riguardanti i giochi PS5 che dovrebbero accompagnare il lancio della console next-gen di Sony, previsto non prima del 2020 ad un prezzo che deve essere ancora confermato.