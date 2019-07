Shuntaro Furukawa si aspetta un lungo ciclo vitale per Nintendo Switch

Dopo aver parlato di come Nintendo intenda competere con PS5 e Xbox Scarlett, il presidente della casa di Kyoto, Shuntaro Furukawa, ha dichiarato di aspettarsi un ciclo vitale piuttosto lungo per Switch.

La console sta vendendo bene in tutti i principali mercati e le previsioni per il prossimo futuro sono ottime, grazie ad una lineup software che include produzioni come Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo, The Legend of Zelda Link's Awakening, solamente per citarne alcuni.

Secondo Furakawa "Nintendo Switch ha ancora una lunga vita davanti e non ripeteremo l'errore di abbandonare la console al suo picco commerciale, come abbiamo fatto con Wii. Stiamo sviluppando nuovi software e migliorando i servizi online, il nostro obiettivo è fare in modo che Switch possa resistere sul mercatop ancora per tanto tempo."

Da tempo si parla dell'imminente uscita di Nintendo Switch Mini tuttavia il CEO di Nintendo non ha voluto commentare le indiscrezioni, limitandosi a dichiarare che l'azienda sta sviluppando un ambizioso controller di nuova generazione, senza aggiungere ulteriori dettagli.