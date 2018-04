Shuntaro Furukawa è il nuovo Presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima si ritira a giugno

Shuntaro Furukawa sarà il nuovo Presidente di Nintendo, come annunciato dalla compagnia durante l'ultimo meeting con gli azionisti. Furakawa prenderà così il posto di Tatsumi Kimishima, il quale lascerà definitivamente il suo incarico il prossimo 28 giugno.

Furukawa è entrato in Nintendo of Japan nel 1994 ricoprendo vari ruoli manageriali ed esecutivi, all'età di 46 anni diventerà Presidente di Nintendo Corporation, con l'obiettivo di guidare la compagnia nel futuro. Finisce così il mandato di Kimishima, successore di Satoru Iwata che ha lavorato duramente per garantire il lancio e il successo di Switch.

Il nuovo Presidente di Nintendo non ha ancora diffuso dichiarazioni a riguardo, restiamo in attesa di eventuali commenti da parte di Shuntaro Furukawa.