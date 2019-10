Shuntaro Furukawa parla del rapporto di Nintendo con le sue IP

Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo, è stato intervistato dal TIME e in questa occasione ha parlato del rapporto che lega la compagnia alle sue IP più famose, dichiarando fedeltà assoluta alle proprietà intellettuali di maggior successo della casa di Kyoto ma senza tralasciare la sperimentazione.

"Nintendo esiste grazie ai nostri giochi, alle nostre idee, ai personaggi ed alle IP che abbiamo costruito in quasi 40 anni di lavoro. Continueremo a lavorare su Mario, Zelda, Pokemon, Donkey Kong e su tutti i nostri franchise di successo, al tempo stesso sono d'accordo nel lasciare ai nostri team la possibilità di sperimentare, altrimenti non potremmo espanderci, vogliamo provare cose nuove ed avventurarci in territori inesplorati."

Queste le parole di Furakawa, che poi continua: "Nintendo è una compagnia da sempre legata al mondo dell'intrattenimento, altre compagnie sono impegnate in una corsa tecnologica che non ci appartiene, noi sviluppiamo giochi e siamo felici di produrre giochi divertenti. Non è un caso che le nostre IP stiano per debuttare al cinema o nei parchi di divertimento, vogliamo sfruttare i franchise di successo ovunque ci sia modo di renderli divertenti per grandi e piccini."

Il presidente di Nintendo ribadisce come la compagnia giochi di fatto una partita diversa rispetto a quella dei competitor e conferma che i videogiochi resteranno il business principale dell'azienda, nonostante la recente espansione in altri settori commerciali.