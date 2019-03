Si moltiplicano i crash imprevisti di Apex Legends su PC

Si continua a parlare di Apex Legends perchè nel weekend su Reddit è nato un "mega topic" dedicato alle segnalazioni di crash e riavvii improvvisi su PC, problematica che sembra essere aumentata notevolmente nelle ultime settimane.

In pochissime ore il topic si è riempito di commenti e segnalazioni di migliaia di utenti alle prese proprio con i continui e frequenti crash di Apex Legends su piattaforma Windows. Respawn è al corrente del problema ed ha già più volte affermato di essere al lavoro per risolvere i principali bug responsabili dei crash, tuttavia non è così semplice data l'enorme quantità di configurazioni disponibili, per questo gli sviluppatori chiedono la collaborazione dei giocatori.

In queste ultime ore Respawn è impegnata anche nel risolvere i problemi di cheating, nel weekend lo studio ha bannato decine di migliaia di giocatori, con tanto di ban hardware permanente e definitivo. Entrambe le problematiche descritte devono essere assolutamente risolte nel minor tempo possibile, la stagione 1 di Apex Legends è imminente e lo studio autore di Titanfall dovrà fare il massimo per garantire alla community un'ambiente di gioco sereno e privo di gravi problemi.