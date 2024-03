Siete sicuri di sapere tutto su Dragon's Dogma 2? Dalle classi alle modalità grafiche

Volete giocare a Dragon's Dogma 2 ma non sapete da che parte iniziare? Nel caso abbiate ancora alcuni dubbi e domande, ci pensiamo noi! Eccovi 5 cose da sapere assolutamente sul gioco di Capcom in attesa della nostra recensione.

Dovete aver giocato al primo Dragon's Dogma?

Dragon’s Dogma 2 vuole farci vivere un’avventura intensa, e da qui una lecita domanda. Bisogna aver giocato al primo capitolo per godersi appieno il sequel? La risposta fortunatamente è no. In un’intervista ai microfoni di GamesRadar il director Hideaki Itsuno ha detto che avere familiarità col gioco originale, seppur utile, non è necessario. Per quale motivo? Il protagonista ha perso la memoria, e non conosce il mondo che lo circonda.

Classi di Dragon's Dogma 2

Sul sito ufficiale di Dragon’s Dogma 2 figurano 10 classi selezionabili, pensate per assecondare il nostro stile di gioco. Potremo scegliere la classe anche per le nostre pedine e progredendo nell’avventura avremo modo di sbloccarne alcune legate soltanto all’Arisen, il protagonista. Il guerriero brandisce con abilità spada e scudo e neanche a dirlo eccelle nel combattimento ravvicinato. L’arciere invece è estremamente letale dalla distanza grazie ad arco e frecce e gioca un importante ruolo nel supporto del party. Può danneggiare i punti deboli dei nemici più forti, e in tal modo regalare preziose opportunità offensive ai compagni.

Il ladro può rubare oggetti a NPC e nemici, e con le sue doppie lame sferra temibili fendenti in rapida successione. Il mago può curare gli alleati, scagliare potenti attacchi magici e potenziare le armi degli alleati.

Nella versione italiana del sito è chiamato guerriero, come il combattente con spada e scudo. Stavolta però ci riferiamo a un energumeno in grado di brandire armi a due mani, e quindi di sferrare devastanti attacchi caricati. Lo Stregone è interamente dedicato agli attacchi magici, coi suoi incantesimi che impiegano del tempo per essere scagliati contro i nemici. In compenso, è una classe che può ribaltare le sorti di una battaglia.

Veniamo quindi alle classi esclusive per l’Arisen, che sono l’Arcier Mago, il Cavaliere Mistico, l’Illusionista, e l’Eroe leggendario. Quest’ultimo può brandire qualsiasi arma e creare combo di attacchi che superano i confini delle classi.

Quanto dura Dragon's Dogma 2?

Sulla longevità di Dragon’s Dogma 2 non abbiamo dei numeri precisi, ma il director ha fatto dichiarazioni importanti in questo senso. La durata della campagna principale sarà comparabile a quella del primo capitolo, e perciò dovrebbe attestarsi attorno alle 37 ore di gioco. Quello di Dragon’s Dogma 2 è un mondo vasto, popolato da più di mille personaggi secondari, creature d’ogni sorta e segreti in attesa di essere svelati. In altre parole, chi vorrà investire altro tempo nell’avventura potrà farlo serenamente. Per vedere davvero tutto nel capitolo originale ci volevano più di 100 ore, e lo stesso potrebbe valere per questo nuovo capitolo.

Opzioni grafiche e frame rate

Sulle macchine di Sony e Microsoft Dragon’s Dogma 2 offrirà alcune funzioni da poter attivare o disattivare, ma non delle opzioni grafiche distinte. Su queste piattaforme il frame rate sarà sbloccato e raggiungerà i 30 fps e poco più, stando agli addetti ai lavori. Insomma, i 60 fps non saranno della partita per quanto riguarda le versioni console.

Dragon's Dogma 2 è doppiato in italiano?

Dragon’s Dogma 2 avrà i testi e l’interfaccia tradotti in italiano. Purtroppo però sarà doppiato soltanto in in lingua inglese e giapponese, almeno stando alla pagina ufficiale del prodotto su Steam,

