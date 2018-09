Sid Meier's Civilization 6 arriverà su Nintendo Switch a novembre

2K Games ha annunciato che Sid Meier's Civilization VI sarà disponibile su Nintendo Switch dal prossimo 16 novembre, in una edizione speciale che includerà varie migliorie e quattro DLC aggiuntivi.

Sid Meier's Civilization VI per Nintendo Switch presenterà un comparto tecnico migliorato e il supporto per la co-op locale (fino a quattro giocatori), oltre ad includere i DLC Vikings Scenario Pack, Poland Civilization & Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack e Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack.

Sid Meier's Civilization VI Nintendo Switch Edition uscirà il 16 novembre in edizione digitale e fisica, altri dettagli non sono noti, restiamo in attesa di maggiori informazioni da parte del publisher.