Sid Meier's Civilization IV The Complete Edition gratis per gli abbonati Twitch Prime

Nuovo regalo per i membri: da oggi fino al 21 febbraio, tutti coloro che sono abbonati al servizio potranno scaricare la versione PC dia titolo completamente gratuito.

Per ottenere uno degli strategici a turni più apprezzati di sempre, vi basterà andare su Twitch.tv, effettuare il login con un account Prime, andare alla sezione “Ricompense” (tramite l’icona a forma di corona in alto a destra) e cliccare su “Riscatta offerta”. Il titolo verrà così aggiunto alla vostra libreria personale: a questo punto non vi resta altro che aprire l’applicazione desktop di Twitch, dirigervi nella sezione “I Miei giochi” e procedere all'installazione. Il gioco rimarrà nella vostra collezione anche dopo la conclusione della promozione. Sid Meier’s CIvilization IV The Complete Edition include i DLC Beyond the Sword, Warlords e Colonization.

Ricordiamo agli amanti della serie che dallo scorso 8 febbraio è disponibile per l'acquisto Rise & Fall, la prima grande espansione di Sid Meier’s Civilization VI, premiata su Everyeye con un 9 pieno.