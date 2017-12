Sid Meier's Civilization VI Rise and Fall: Chandragupta è il nuovo leader dell'India

L'espansionediintrodurrà non solamente nuove civiltà, ma anche nuovi leader per le civiltà già presenti nel gioco. Quest'oggici presenta il secondo leader dell'India:

Chandragupta salì sul trono del regno di Magadha nel 322 a.C. rovesciando la dinastia Nanda e dando origine alla dinastia Maurya. Durante il suo governo egli riconquistò i territori persi nelle guerre contro Alessandro Magno, e non solo: il suo impero arrivò infatti a estendersi dall'odierno Afghanistan all'India meridionale. Chandragupta si dimostrò inoltre un sovrano scaltro e attento alle esigenze del suo popolo: per migliorare la qualità di vita dei suoi sudditi fece costruire strade e sistemi di irrigazione e sviluppò le rotte commerciali. L'abilità esclusiva di questo leader sarà l'Arthashastra, un antico trattato scritto in sanscrito attribuito a Chanakya (mentore di Chandragupta) che tratta di politica economica e strategia militare, che in-game garantirà bonus al movimento e alla Forza di combattimento in battaglia. Come è facile immaginare, dunque, Chandragupta offrirà un approccio più aggressivo rispetto a Gandhi. Il filmato in apertura di notizia ci illustra le abilità inedite e i vantaggi del nuovo leader. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che l'espansione Rise and Fall sarà disponibile a partire dall'8 Febbraio 2018.