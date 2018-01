Sid Meier's Civilization VI Rise and Fall: ecco la tribù dei Cree, guidata da Poundmaker

Nella giornata odierna,hanno presentato una nuova civiltà prossima all'arrivo sutramite la pubblicazione di, la prima espansione del popolare titolo strategico disponibile su PC.

Per la precisione, è stata rivelata la tribù dei Cree, popolazione indigena capitanata da Pîhtokahanapiwiyin, meglio conosciuto come Poundmaker, strenuo difensore della sua gente e mediatore politico fra la sua tribù e il governo canadese nella seconda metà del diciannovesimo secolo. L'abilità speciale di Poundmaker è denominata "Termini Favorevoli", e garantirà al giocatore l'ottenimento di svariati bonus se riuscirà a stringere alleanze con altre civiltà. In calce trovate un trailer di presentazione per la tribù dei Cree, da poco pubblicato da 2K Games.

Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall uscirà su PC l'8 febbraio prossimo. A questo indirizzo potete dare uno sguardo al filmato dedicato a Chandragupta, nuovo leader della fazione dell'India.