Side Quest: giochiamo a Borderlands il 10 aprile in attesa del terzo capitolo

La video rubrica Side Quest torna sul canale Twitch di Everyeye, questa volta con una puntata interamente dedicata a Borderlands. Non prendete impegni: l'appuntamento è fissato per le ore 21:00 di domani 10 aprile!

Durante la puntata giocheremo al primo capitolo della serie, che è recentemente tornato sulle piattaforme dell'attuale generazione con una Game of the Year Edition tirata a lucido. Come abbiamo già fatto durante le precedenti puntate di Side Quest, il nostro obiettivo è quello di trascorrere una serata in compagnia dedicandoci in maniera rilassata alle attività secondarie del gioco, senza la pressione della storia e degli eventi principali. Tra una sparatoria e l'altra, ci sarà senza dubbio l'occasione di parlare del recente annuncio di Borderlands 3 e delle nostre aspettative al riguardo.

Vi aspettiamo all'ora stabilita sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Per non rischiare di mancare al nuovo appuntamento con Side Quest, vi consigliamo di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto a destra nella home di Twitch in modo da attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi. Vi aspettiamo numerosi!