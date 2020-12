SIE London Studio: gli autori di Blood & Truth lavorano a un gioco PS5 multiplayer

L'ultimo aggiornamento al profilo LinkedIn di David Skilton, VFX Lead di SIE London Studio, sembra confermare lo sviluppo di un nuovo videogioco multiplayer per PlayStation 5 presso la software house che ha dato forma all'esperienza in Realtà Virtuale di Blood & Truth.

A ulteriore riprova della realizzazione di un nuovo titolo nextgen per PS5 da parte della sussidiaria inglese dei PlayStation Studios troviamo l'ultimo annuncio di lavoro pubblicato sul sito internet di SIE London Studio per ricercare una figura professionale incaricata di ricoprire il ruolo di Lead Online Programmer.

Tra le mansioni da far svolgere a chi desidera partecipare a questo nuovo progetto, la software house londinese cita "lo sviluppo di funzionalità online necessarie per dare forma al nostro prossimo grande titolo. Tali funzionalità comprendono la creazione di una fisica gestita in rete e di sistemi di animazione integrati, oltre alla logica di gioco, al matchmaking e alla gestione delle sessioni multiplayer".

Che possa trattarsi del sequel di Blood & Truth per PlayStation VR 2? Nel maggio del 2019, il senior principal designer Simon Hermitage riferì che il suo team non vedeva l'ora di lavorare su PS5 e di proseguire l'opera iniziata sulla precedente generazione di piattaforme PlayStation per "spingerci fin dove è possibile".