SIE London Studio oltre Blood & Truth: il nuovo gioco PS5 'ha un enorme potenziale'

Sul sito ufficiale di SIE London Studio, la dirigente a capo della sussidiaria inglese dei PlayStation Studios, Tara Saunders, ha offerto delle anticipazioni sul misterioso gioco PS5 multiplayer dopo Blood & Truth in sviluppo definendolo un titolo "dall'enorme potenziale".

Nell'ultimo approfondimento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di London Studio, la massima rappresentante della software house interna a Sony sottolinea l'intenzione del proprio team di "sognare in grande e realizzare il nostro pieno potenziale. Allo stesso tempo, vogliamo anche assicurarci che ci sia una reale enfasi sulle pratiche di sviluppo etiche e sostenibili. I nostri sono valori molto forti, ciò significa che dobbiamo tenere a mente ogni giorno l'importanza dell'inclusione, dell'equilibrio e dello spirito di squadra".

Riferendosi direttamente al prossimo, importante progetto in sviluppo (supponiamo) in esclusiva per PlayStation 5, Saunders precisa che "Il nostro prossimo progetto ha un enorme potenziale e vogliamo che sia sfruttato al massimo. Dobbiamo consentire al team di prosperare, e per riuscirci occorre impegnarci tutti a fondo nella missione di offrire al pubblico un gioco di alta qualità".

Quale forma assumerà questo progetto? La boss di SIE London Studio non entra nel merito dei contenuti del prossimo titolo della compagnia, ma da un recente annuncio di lavoro condiviso dalla stessa azienda britannica sappiamo già che si tratterà di un titolo che richiederà figure professionali specializzate nella creazione di "una fisica gestita in rete e sistemi di animazione integrati, oltre alla logica di gioco, al matchmaking e alla gestione delle sessioni multiplayer".