SIE London Studio lavora ad un tripla A per PS5, lo suggerisce un annuncio di lavoro

Nei mesi scorsi, analizzando a fondo gli annunci di lavoro pubblicati da SIE London Studio, avevamo scoperto come la software house di Sony, già autrice di Blood & Truth per PlayStation VR, fosse al lavoro su un titolo fortemente incentrato sul multiplayer online in arrivo su PS5.

Lo studio londinese non ha ancora smesso di cercare nuove figure professionali, e sempre tramite i suoi annunci pubblicati online scopriamo che il progetto in questione sarà con tutta probabilità un tripla A. Andando a spulciare tra le varie posizioni disponibili sul sito ufficiale della software house, infatti, notiamo come spesso venga sottolineata l'importanza per i candidati di aver già lavorato ad un titolo AAA durante la passata generazione videoludica.

Appare insomma certo che SIE London Studio svelerà nei prossimi mesi, o forse anni, il suo nuovo ambizioso progetto per PlayStation 5, ma purtroppo non disponiamo al momento di particolari dettagli al riguardo, eccezion fatta per la forte componente multiplayer online su cui il gioco si baserà interamente. Tenendo a mente il curriculum della casa di sviluppo ed il recente annuncio di PlayStation VR 2 per PS5, si potrebbe pensare ad un nuovo titolo dedicato alla Realtà Virtuale, che magari prenderà forma proprio nel sequel di Blood & Truth per next-gen. Speculazioni a parte, è bene attendere come sempre che siano le parti ufficiali a svelarci tutte le informazioni del caso. Voi cosa vi aspettate da SIE London Studio?