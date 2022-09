SIFU allarga i suoi orizzonti: le arti marziali approdano su Nintendo Switch

Dopo aver ottenuto ampi consensi su PC e console PlayStation, l'ultima fatica di Sloclap si prepara a sbarcare anche su Nintendo Switch: nel corso del Nintendo Direct del 13 settembre è arrivata conferma che SIFU arriverà anche sulla console ibrida della Grande N, con tutti i contenuti già pubblicati finora.

La versione Switch di SIFU sarà disponibile a partire da novembre 2022: gli sviluppatori per adesso non hanno fornito dettagli più precisi sul giorno d'uscita, ma confermano che i pre-order della nuova edizione sono già attivi. Il gioco non dovrebbe avere feature inedite rispetto a quanto già visto su PC, PS5 e PS4 all'inizio del 2022, a parte ovviamente la possibilità di giocare in portabilità.

Anche i possessori della piattaforma Nintendo sperimenteranno così un picchiaduro a scorrimento tanto spettacolare quanto brutale ed impegnativo, con gruppi di agguerriti nemici e temibili boss da affrontare ricorrendo ad arti marziali e riflessi pronti. Sopravvivere non è facile, e le meccaniche roguelite legate all'invecchiamento del protagonista andranno costantemente tenute sotto controllo per non ricominciare dall'inizio il livello in corso, perdendo magari parte delle abilità sbloccate nel corso della partita.

In attesa di scoprire come si rivelerà l'edizione Switch, la nostra recensione di SIFU vi illustra tutte le qualità della produzione Sloclap. Ricordiamo infine che l'update estivo di SIFU ha introdotto novità al gameplay, come modificatori ed un nuovo sistema di punteggio.