SIFU: annunciate le edizioni fisiche per PS5 e PS4, ecco quando usciranno

Come già confermato in precedenza, SIFU arriverà a inizio 2022: l'attesa avventura a base di kung fu firmata Slocap sarà disponibile su PS5, PS4 e PC a partire dall'8 febbraio 2021 in formato digitale. Arriva però una buona notizia anche per tutti gli amanti delle edizioni fisiche.

Tramite un accordo raggiunto tra gli sviluppatori e Microids, SIFU sarà disponibile anche in formato retail su entrambe le console Sony attualmente in commercio. L'annuncio è stato confermato attraverso un breve trailer che rivela anche il periodo d'uscita delle versioni fisiche, fissato per la primavera del 2022. Al momento non è stata rivelata una precisa data d'uscita, né cosa conterranno le confezioni al loro interno come bonus oltre al disco di gioco.

Nel frattempo Slocap ha pubblicato anche un nuovo video gameplay di SIFU, che ci permette di vedere ulteriormente in azione il promettente ed intenso picchiaduro a scorrimento tutto incentrato sulle arti marziali. Oltre ai combattimenti frenetici e la varietà in termini di mosse a disposizione ed interazione ambientale, la dinamica di invecchiamento è una delle feature più interessanti del gioco, che vede il protagonista colpito dall'avanzare dell'età dopo ogni morte, con inevitabili conseguenze sul suo stile di lotta.

Prenderete SIFU in versione digitale a febbraio oppure aspetterete la versione retail in primavera?