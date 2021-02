SIFU annunciato allo State of Play: dal team di Absolver, in arrivo su PS4 e PS5

Dopo aver aperto il nuovo State of Play con versione PS5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time e con un nuovo trailer di Returnal, Sony prosegue con lo show di giovedì 25 febbraio presentando una produzione inedita.

Dal team di Sloclap, già noto al grande pubblico per la collaborazione con Devolver Digital che ha portato all'approdo sul mercato di Absolver, si prepara al debutto una nuova IP. Presentato con un primo reveal trailer, - che trovate a disposizione direttamente in apertura a questa news - si mostra al pubblico SIFU, produzione di stampo action in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Al momento, il titolo non dispone di una data di esordio precisa, ma il suo debutto resta genericamente atteso per quest'anno.



Al momento le informazioni a disposizione sulla produzione non sono molte, ma sembra che il protagonista di SIFU sia destinato ad andare incontro ad un invecchiamento precoce. Visto l'arrivo nel 2021 ne sapremo presumibilmente di più nel corso delle prossime settimane.