Sifu annunciato per Xbox e Steam: la modalità Arenas in azione nel primo video gameplay

Nelle scorse ore, Sloclap aveva preannunciato grosse novità per Sifu in giornata e la software house francese non ha disatteso le aspettative della community. L'acclamato action game, candidato per diversi premi ai The Game Awards 2022, è stato annunciato nelle versioni Xbox e Steam.

Dopo aver fatto il suo debutto assoluto su console PlayStation 5 e PlayStation 4 su PC tramite Epic Games Store, Sifu aveva allargato i suoi orizzonti arrivando su Nintendo Switch. L'acclamato titolo di Scloclap diventa da oggi completamente multipiattaforma con l'aggiunta delle console Xbox, oltre che di Steam su PC.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura svela inoltre Sifu Arenas, una modalità inedita che verrà lanciata su tutte le piattaforme a marzo 2023 come parte di un aggiornamento gratuito che coincide con l'arrivo del gioco anche su Xbox e Steam. Sloclap descrive così la novità: "Il completamento con successo delle arene sbloccherà progressivamente un enorme nuovo insieme di modificatori, che raddoppia quello attualmente presente nel gioco e in particolare porta mosse alternative alla tavolozza di Kung Fu del nostro personaggio principale. Il completamento delle sfide delle arene sbloccherà anche nuovi trucchi ed abiti esclusivi".

Con l'update di inizio dicembre, Sifu ha accolto il Replay Editor e i modificatori di gameplay.