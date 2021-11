SIFU: sta per arrivare un 'grande annuncio', confermano gli sviluppatori

Gli sviluppatori di Sloclap aggiornano i propri profili social con un messaggio che conferma l'arrivo di "un grande annuncio" riguardante SIFU, il picchiaduro a base di Kung Fu in sviluppo per PS4, PlayStation 5 e PC.

La software house francese artefice del successo di Absolver ha preferito evitare inutili giri di parole per spiegare ai propri appassionati che "abbiamo un grande annuncio in arrivo! Sintonizzatevi su queste pagine la prossima settimana per ricevere alcune interessanti notizie su SIFU".

Quali sorprese avranno mai in serbo gli autori di Sloclap? L'ipotesi di un eventuale approdo in multipiattaforma con il reveal delle versioni Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S sembra essere poco plausibile, in funzione dell'accordo sancito dagli sviluppatori transalpini con Sony ed Epic Games per l'arrivo del titolo in esclusiva (supponiamo temporale e della durata di almeno sei mesi) su sistemi PlayStation ed Epic Store.

Dietro al "grande annuncio" previsto da Sloclap, quindi, potrebbe celarsi la un video gameplay esteso, la presentazione dell'edizione fisica per collezionisti o, perché no, il reveal di una serie di filmati che ci aiuti a dipanare la storia del personaggio che interpreteremo in SIFU, un guerriero che si farà largo tra i nemici per maturare la sua vendetta contro chi ha ucciso tutti i membri della sua famiglia.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che SIFU, il picchiaduro 'marziale' degli autori di Absolver, è previsto in uscita per il 22 febbraio 2022 su PC, PS4 e PS5. Qualora non l'aveste ancora letta, qui trovate la nostra ultima anteprima su SIFU e la sua storia di vendetta a base di Kung Fu.