SIFU sta per arrivare: ecco lo spettacolare trailer live-action ad alto tasso di Kung Fu

Sin dal suo annuncio, SIFU ha attirato l'attenzione per un stile ricco di personalità e un adrenalinico gameplay tutto basato sulla spettacolarità delle arti marziali. L'uscita della versione digitale è fissato per l'8 febbraio 2022 su PC, PS5 e PS4, ma sono trapelati contenuti e data di lancio della versione fisica di Sifu.

In ogni caso l'intrigante gioco d'azione è ormai prossimo al suo debutto, e per l'occasione i ragazzi di Slocap hanno diffuso un nuovo trailer in live-action, intitolato "At the Cost of Time" e della durata di circa 8 minuti. Il cortometraggio è stato realizzato con la collaborazione di Christopher Clark Cowan, regista noto per aver lavorato a Shang-Chi ed alla serie tv di The Witcher, e vede il protagonista alla ricerca di Fajar, uno degli assassini di suo padre.

Il filmato è ad altissimo tasso di spettacolarità e sposa alla perfezione le atmosfere del gioco, mettendo in mostra tantissime mosse di Kung Fu e colpi acrobatici, esattamente come i giocatori potranno fare a partire dal prossimo 8 febbraio. In attesa quindi di mettere le mani sopra l'opera di Slocap potete fare un ripasso leggendo la nostra anteprima di Sifu per PS5, dove analizziamo in via preliminare tutte le caratteristiche e le potenzialità del promettente Action.