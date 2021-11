SIFU arriverà in anticipo: ecco la nuova data d'uscita

In precedenza Sloclap aveva promesso un grande annuncio su Sifu in arrivo, senza ovviamente specificare nulla sulla natura di tale rivelazione. Gli sviluppatori sono stati di parola portando buone notizie a tutti coloro che attendono l'interessante gioco d'azione a base di Kung Fu.

Originariamente previsto entro la fine del 2021, Sifu era stato rinviato al 2022, precisamente al prossimo 22 febbraio. Attraverso un nuovo trailer incentrato sul combat system, arriva la conferma ufficiale che, invece, il gioco uscirà leggermente in anticipo rispetto a quanto pianificato, e farà il suo esordio su PC, PS5 e PS4 l'8 febbraio 2022. La precedente data sarebbe andata a collidere con il debutto di Monark e della nuova espansione di Destiny 2 (la Regina dei Sussurri), motivo che potrebbe quindi aver spinto Sloclap a puntare su una data più libera in un mese comunque molto affollato di uscite (tra cui Elden Ring, Horizon Forbidden West, Dying Light 2 e The King of Fighters XV per fare alcuni nomi).

Non solo, gli autori rivelano anche la Deluxe Edition di Sifu, che includerà avatar e contenuti per la Photo Mode, oltre all'accesso anticipato al gioco di 48 ore, uno sconto del 10% e i bonus The Art of Sifu e The Sound of Sifu. E con questi annunci l'attesa verso l'opera firmata Sloclap diventa adesso più dolce.