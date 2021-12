SIFU, arti marziali in libertà nel video gameplay: grandi scontri e Kung-Fu

Con la nuova data di uscita di SIFU in programma per febbraio 2022, l'Action game a base di arti marziali firmato da Sloclap si è di recente mostrato nel dettaglio alla stampa specializzata.

Come già raccontato sulle pagine di Everyeye nel ricco provato di SIFU, firmato dal nostro Alessandro Bruni, il team di sviluppo ha infatti messo a disposizione della critica una prima Demo di gioco da testare. Basata su di una versione non finale dell'Action, quest'ultima offre un gustoso assaggio del titolo Sloclap, atteso su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.



Tra missione di vendetta e celebrazione del Kung-Fu, SIFU si appresta a proporre un viaggio videoludico adrenalinico e coreografico, arricchito da una interessante dinamica di invecchiamento. In seguito a diverse morti, infatti, il nostro protagonista verrà colpito dal passare del tempo, con conseguente variazione delle sue abilità in combattimento.



La redazione internazionale di Game Informer ha di recente avuto la possibilità di presentare in anteprima un'interessante sessione di gioco di SIFU. Con una durata di circa un quarto d'ora, il gameplay consente di farsi una prima idea di quelle che saranno le caratteristiche essenziali della produzione, oltre che del suo comparto artistico. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato presenta in maniera estensiva il nuovo titolo degli autori di Absolver. Cosa ve ne pare?