Sifu: l'avventura targata Sloclap è disponibile in formato fisico su Nintendo Switch

Le micidiali botte a suon di calci volanti di Sifu, la cui produzione è stata sviluppata dal team indipendente Sloclap, si apprestano ad approdare sui lidi di Nintendo Switch non soltanto in una loro edizione digitale. A partire da oggi 18 novembre 2022, infatti, Sifu sarà acquistabile nella sua edizione fisica presso i vari rivenditori.

Negli scorsi giorni, in seguito al rilascio della nuova edizione di un titolo amato dalla community videogiocatrice - così com'è stato odiato anche da una piccola minoranza di essa per il suo grado di difficoltà -, Sifu è stato rilasciato anche in una sua edizione fisica per Nintendo Switch. Per i possessori delle altre piattaforme per videogiocare non si tratta certamente di una sorpresa: come già è possibile fare da diversi mesi, infatti, il titolo è acquistabile anche nella sua edizione PlayStation non soltanto come chiave di gioco digitale. A partire dallo scorso maggio 2022 è possibile acquistare la Vengeance Edition di Sifu, al cui interno sono presenti i seguenti contenuti:

Steelbook del gioco

The art of Sifu, un artbook dalla grandezza di 48 pagine che contengono vari concept del titolo

Tre litografie

Soundtrack digitale

Tuttavia, dopo che le arti marziali sono approdate anche su Nintendo Switch, è finalmente arrivato il momento di poter acquistare la propria versione non digitale. Anche in questo caso, sono presenti due versioni retail del titolo, tra cui la sopracitata Vengeance Edition. Tuttavia, il vero piatto forte dell'edizione fisica di Sifu è la Redemption Edition, composta da ciò che segue:

Steelbook

Tre litografie

Ciondolo della tenacia

Soundtrack digitale

Statuetta

Begind The Art of Sifu, ossia un diario degli sviluppatori composto da ben 160 pagine, ove vengono narrati i dietro le quinte dello sviluppo del titolo.

Quest'ultima edizione retail, la Redemption Edition, è acquistabile al prezzo di 149.99 dollari. Come raccontatovi nel corso della nostra recensione di Sifu, i creatori di Absolver sono tornati alla carica con un action in terza persona che ha saputo sorprenderci in positivo, sviluppando un titolo dal grande potenziale ludico e dall'eccelsa qualità - soprattutto stilistica -.