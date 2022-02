SIFU: ancora caos con l'early access, le copie standard sono di nuovo bloccate

Nel corso delle ultime ore vi abbiamo parlato a più riprese dei problemi con l'accesso anticipato di SIFU, il quale avrebbe dovuto permettere ai soli acquirenti dell'edizione Deluxe di scaricare e giocare con 48 ore di anticipo rispetto a tutti gli altri. Nel risolvere la situazione, qualcosa però è andato storto.

Come ormai ben saprete, i giocatori che hanno preordinato la Deluxe Edition di SIFU non hanno potuto giocare l'early access a 48 ore dal day one e hanno dovuto attendere qualche ora extra affinché Sony e Sloclap risolvessero le varie problematiche relative al preload e allo sblocco del gioco. Sembrerebbe però che nel tentativo di sistemare i problemi, questa notte il gioco sia stato reso disponibile per tutti, inclusi i giocatori che si sono limitati ad acquistare l'edizione standard del gioco, la quale non include il periodo d'accesso anticipato. Noi stessi abbiamo avuto l'opportunità di avviare il gioco per la prima volta per poi ritrovarlo bloccato questa mattina, quando probabilmente la software house si è accorta dell'errore ed è corsa ai ripari.

Insomma, se avete la standard edition di SIFU e avete giocato la scorsa notte, dovrete attendere ancora qualche ora per continuare l'avventura a base di kung-fu. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di SIFU.