Sifu: modificatori di gameplay e nuovo sistema di punteggio nell'update estivo

Nonostante il silenzio degli ultimi mesi, i ragazzi di Soclap non sono rimasti con le mani in mano e hanno lavoro sodo per rispettare la Roadmap 2022 di Sifu, una delle più belle sorprese dell'anno.

Il loro duro lavoro si concretizzerà il 31 agosto con la pubblicazione dell'aggiornamento estivo di Sifu, che introdurrà nuovi modificatori di gameplay, un nuovo sistema di punteggio e degli outfit aggiuntivi.

Grazie ai modificatori di gameplay, la difficoltà dell'esperienza potrà essere indirizzata in entrambe le direzioni: verso il basso, con modificatori quali la salute infinita e le armi indistruttibili; verso l'alto, potenziando i nemici, rimuovendo la guardia oppure impostando un unico punto per la salute. Il nuovo sistema dei punteggi è pensato per rispecchiare la bravura dei videogiocatori in maniera più accurata, tenendo conto di ogni singolo pugno, calcio e finisher e valutando fluidità, efficienza e varietà. Completano il quadro i nuovi outfit che possono essere ammirati nel trailer dell'aggiornamento estivo di Sifu, allegato in cima questa notizia.

Sifu, ricordiamo, è disponibile solamente su PlayStation 4, PS5 e PC. Se non lo avete ancora acquistato, potete approfittare del 30% di sconto sul PlayStation Store (fino al 7 settembre) e del 25% di sconto su Epic Games Store (fino al 6 settembre).