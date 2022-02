SIFU: come aumentare e recuperare la salute

Come in ogni gioco con elementi roguelike che si rispetti, anche in SIFU vi capiterà di morire e andare incontro al game over moltissime volte, soprattutto nelle prime fasi dell'avventura quando il gameplay è ancora tutto da padroneggiare ed il protagonista è a corto di abilità.

Per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza all’interno del gioco è fondamentale preservare la vostra salute il più possibile: da tenere a mente, infatti, che il protagonista invecchierà sempre di più dopo ogni sconfitta, e la sua salute massima diminuirà progressivamente in cambio di un bonus ai danni inflitti in combattimento. Per assecondare questa particolarissima meccanica, che potete approfondire più nel dettaglio dando un’occhiata alla nostra recensione di SIFU, gli sviluppatori non hanno previsto alcun sistema per aumentare la salute massima del giocatore, né tramite le abilità sbloccabili né tramite perk permanenti.

Fatte queste premesse, uno dei modi più semplici per ripristinare la barra della salute è quello di sconfiggere i nemici: ogni avversario abbattuto vi restituirà parte delle energie perse, in quantità che si possono aumentare sbloccando dei potenziamenti specifici, come ad esempio l'abilità che vi permette di recuperare più vita sconfiggendo i rivali con determinate mosse.

Interagire con uno dei santuari all’interno dei vari livelli del gioco, solitamente collocati subito dopo le arene delle boss fight, vi consentirà di recuperare tutta la saluta persa, e lo stesso accadrà in maniera del tutto automatica quando tornerete in vita dopo essere morti. L’ultima opzione a vostra disposizione per ripristinare le forze è superare la prima fase di una boss fight senza morire: nella breve pausa che precede l’inizio della seconda ed ultima fase del combattimento, la vostra barra della salute si riempirà automaticamente, aumentando così le vostre probabilità di sopravvivere e portare a termine con successo lo scontro.

Nelle ultime ore sono stati tanti i giocatori che hanno segnalato un errore con il preload del gioco su piattaforme Sony, ma ora i problemi con il download di SIFU sono stati risolti.