SIFU: come se la cava il picchiaduro a base di Kung Fu? La nostra prova

Gli autori di Absolver firmano SIFU, un picchiaduro che promette di fare felici tutti gli appassionati del genere grazie ai fortissimi rimandi alla nobile arte del Kung Fu. Lo abbiamo visto in azione in anteprima, ecco le nostre impressioni sul gioco.

L'opera ultima del team francese di Sloclap narra le gesta compiute da un giovane guerriero che decide di mettersi sulle tracce dell'organizzazione criminale che ha ucciso tutti i membri della sua famiglia.

Il nostro intrepido alter-ego è disposto a tutto pur di maturare la sua vendetta e, nel farsi strada tra i nemici a suon di mazzate e calci rotanti, è consapevole dell'estremo sacrificio che l'attende. Lo stratagemma narrativo escogitato dagli sviluppatori transalpini per raccontare la storia del protagonista di SIFU trae spunto proprio da questa idea di "sacrificio rituale": il logoramento delle battaglie perse spinge l'eroe a invecchiare in maniera progressiva fino al definitivo game over.

In funzione dell'ultimo rinvio di SIFU, il picchiaduro "marziale" degli autori di Absolver è atteso in uscita per il 22 febbraio su PC (in esclusiva Epic Store), PS4 e PlayStation 5, con preordini già attivi ad un prezzo indicativo di 39,99 euro per la versione Standard o di 49,99 euro per la Deluxe Edition comprensiva di colonna sonora, artbook digitale e accesso anticipato di 48 ore.

