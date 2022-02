SIFU: come sbloccare le abilità in modo permanente

Mentre cercherete di farvi strada attraverso i livelli di SIFU a suon di Kung Fu, dovrete anche preoccuparvi di migliorare le vostre possibilità di sopravvivenza potenziando il protagonista grazie alle varie tecniche disponibili nell'albero delle abilità.

Durante il gioco è infatti possibile sbloccare nuove mosse e bonus passivi che, insieme al sistema per recuperare la salute di Sifu, vi permetteranno di rendere sempre più forte il vostro personaggio. Per ottenere nuovi poteri dovrete raggiungere uno dei Santuari sparsi lungo i livelli oppure attendere di morire: a questo punto vi verrà mostrato l’albero delle abilità, dove potrete selezionare il prossimo attacco da imparare. Per sbloccarlo avrete però bisogno di spendere punti esperienza, i quali possono essere ottenuti semplicemente sconfiggendo i nemici.

È importante notare tuttavia che, acquistando un certo bonus, avrete la possibilità di usarlo solamente fino alla fine della vostra run attuale: resettando lo stage in corso o la partita perderete dunque le abilità imparate fino a quel momento. Un’ulteriore limitazione posta dall'opera Sloclap ai poteri da sbloccare è dato dai requisiti di età: l’albero dei potenziamenti è infatti suddiviso in livelli, ciascuno dei quali è legato ad una specifica fascia d’età del protagonista. Invecchiando all’interno del gioco guadagnerete la possibilità di ricevere le abilità dei rami successivi dell’albero, ma contemporaneamente non potrete più accedere alle categorie inferiori. Diventa quindi necessario sbloccare definitivamente ogni abilità per mantenerle anche quando il protagonista diventerà sempre più anziano.

Come sbloccare le abilità in modo permanente tra una run e l'altra

Quando sbloccherete una nuova tecnica noterete che è possibile spendere l’equivalente del suo costo iniziale (in termini di punti esperienza) altre cinque volte per sbloccare il suo potenziamento permanente: una volta che avrete comprato questi cinque frammenti di potenziamento l’abilità diventerà vostra per sempre e non avrete mai più bisogno di acquistarla ancora.

Il processo in questione richiede molti punti esperienza per essere portato a termine, soprattutto per le tecniche più costose, ma fortunatamente i frammenti acquistati rimangono salvati anche attraverso le run. Se per esempio in un singolo ciclo avete preso una specifica mossa e due frammenti del suo potenziamento, in una partita successiva vi basterà sbloccare di nuovo il bonus in questione e poi spendere i vostri punti esperienza negli ultimi tre frammenti rimasti: a quel punto l’abilità diventerà vostra per sempre.

Se volete saperne di più sul titolo e su come funziona il suo particolarissimo sistema di progressione basato sull'età e l'invecchiamento del protagonista vi rimandiamo alla nostra Recensione di SIFU.