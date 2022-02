SIFU: come sbloccare la porta chiusa del primo livello

Tra meccanismi roguelite e arti marziali, b>Sifu si presenta come un titolo lineare. L’opera di Sloclap cela però qualche segreto ben piazzato, legato al backtracking e alla raccolta di oggetti sparsi al suo interno. Un esempio? La porta chiusa situata nel primo livello di gioco, che può essere aperta soltanto seguendo un iter preciso. Ecco quale.

Vicino all’arena in cui avviene lo scontro con Fajar – il primo dei cinque boss che scandiscono l’avventura – troverete la chiave magnetica numero 206. Grazie a questo oggetto, una volta raggiunto lo stage finale chiamato il Santuario, potrete entrare in una stanza altrimenti inaccessibile. In quella camera si nasconde una chiave floreale, l’unica che può sbloccare la serratura a inizio gioco.

In conclusione, ricordiamo che portare a termine questo procedimento è il solo modo per completare la bacheca del primo stage, così da ottenere l’achievement Racconto d’investigazione.

Nel caso voleste approfondire gli aspetti che rendono grande questo gioco, dalle sue sfumature hardcore al combat system sfaccettato, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Sifu. Inoltre, sulle pagine di Everyeye.it potete trovare anche una guida con i trucchi per sopravvivere immersi nel duro Sifu, il nuovo gioco sviluppato dagli stessi autori di Absolver e disponibile in esclusiva per PlayStation e PC.