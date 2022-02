SIFU: come sbloccare il vero finale del gioco di kung-fu

La progressione narrativa all’interno di SIFU è scandita dalla necessità di sconfiggere cinque diversi boss per poi godersi il meritato finale della storia una volta sconfitti. Esiste tuttavia un epilogo alternativo, considerato da molti come la vera conclusione dell'avventura, raggiungibile tramite una particolare procedura.

Prima di proseguire vi segnaliamo che i prossimi paragrafi contengono spoiler sulla narrazione e i due diversi finali di SIFU: se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa o l’esperienza di gioco vi raccomandiamo quindi di non procedere oltre con la lettura.

L'epilogo alternativo si basa sul cosiddetto Wude, ovvero il principio di moralità delle arti marziali, che prevede che non si debba mai uccidere un avversario sconfitto in combattimento. Alcune considerazioni su questo principio filosofico verranno fatte dal protagonista dopo aver completato l’avventura in maniera più “classica” e aver raggiunto la prima delle due conclusioni previste dall'opera Sloclap.

SIFU: come sbloccare il finale alternativo

Per ottenere il finale alternativo nascosto dovrete quindi affrontare il gioco seguendo la filosofia del Wude, risparmiando la vita dei cinque boss che incontrerete lungo il vostro cammino dopo averli sconfitti. Per risparmiare i primi quattro vi basterà seguire questa procedura:

sconfiggete la prima fase della boss fight in qualunque modo

durante la seconda fase, dedicatevi solamente a parare i colpi e ad attaccare la postura del vostro avversario, senza quindi mirare ad abbassare la sua salute

del vostro avversario, senza quindi mirare ad abbassare la sua salute dopo aver rotto la difesa del boss comparirà un prompt a schermo per effettuare un abbattimento speciale tramite la pressione dei tasti Cerchio e Triangolo: NON fatelo , e attendete invece alcuni secondi

, e attendete invece alcuni secondi a questo punto il boss farà un breve commento sulla situazione, segnale che avete eseguito correttamente i passaggi precedenti, e riprenderà a combattere

rompete di nuovo la postura del vostro avversario e, una volta comparsa l’opzione dedicata sullo schermo, premete la freccia destra della croce direzionale del pad per risparmiare la vita del boss: un breve filmato speciale vi ricompenserà per la vostra clemenza e fungerà da conferma che avete intrapreso la giusta strada del Wude

Un procedimento simile, ma con alcune differenze, va applicato all’ultimo combattimento, quella contro Yang. In questo caso infatti dopo aver terminato la seconda fase, il combattimento entrerà in una terza fase in cui apparentemente né voi né il vostro avversario potrete subire danni o morire. A questo punto dovrete solo rompere per l’ennesima volta la postura di Yang e poi finire lo scontro con un abbattimento. Se avrete eseguito correttamente tutti i passaggi verrà riprodotto un filmato speciale e potrete godervi il finale alternativo.

