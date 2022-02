SIFU è troppo difficile? Speedrunner di Sekiro lo finisce in 22 minuti!

In barba alle critiche di chi reputa SIFU troppo difficile, lo youtuber sudcoreano Ongbal ha saputo fare tesoro degli insegnamenti di Pak Mei a tal punto da riuscire a completare l'ultima avventura a base di Kung-Fu di Sloclap in soli 22 minuti!

Il creatore di contenuti, specializzatosi negli anni in speedrun di Sekiro Shadows Die Twice e di altri soulslike, ha messo a frutto tutta l'esperienza maturata e si è fatto beffe degli avversari del suo alter-ego dando una severa lezione a tutti i combattenti da incrociare nella campagna principale di SIFU.

Dopo diversi tentativi andati a vuoti, Ongbal è così riuscito a giungere ai titoli di coda di SIFU in soli 22 minuti, l'attuale record mondiale delle speedrun del picchiaduro sulle arti marziali di Sloclap. Per riuscire a conseguire questo risultato a dir poco sbalorditivo, lo youtuber non ha fatto ricorso ad alcun trucco ma ha studiato con attenzione il sistema di combattimento del personaggio e il pattern di attacchi dei nemici, per poi mettere in pratica l'esperienza acquisita eseguendo mosse elusive, parate e colpi con un tempismo perfetto. E questo, senza alcuna sconfitta.

Se state ancora percorrendo la via della vendetta insieme all'eroe di SIFU, o se intendete farlo a breve, vi consigliamo di non guardare il video dello speedrun da record per non incappare in fastidiosi spoiler. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di SIFU, l'ultimo action a base di Kung-Fu degli autori di Absolver per PC, PS4 e PlayStation 5.