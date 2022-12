Sifu diventerà un film! Lo scrittore di John Wick si occuperà della sceneggiatura

Secondo un nuovo report di Deadline, la nuova compagnia di produzione Story Kitchen e lo studio di sviluppo Soclap stanno collaborando per portare sul grande schermo un film live-action di Sifu, gioco d'azione e combattimenti lanciato tra il plauso di critica e videogiocatori all'inizio di quest'anno su PS4, PlayStation 5 e PC.

La scrittura della sceneggiatura del film di Sifu è stata affidata a Derek Kostald, autore americano già responsabile degli script di John Wick, John Wick Chapter 2 e John Wick Chapter 3: Parabellum, e dei personaggi di John Wick 4. Kostald è anche tra i fondatori di Story Kitchen, compagnia di produzione che ha visto la luce a ottobre di quest'anno anche grazie al produttore di Sonic The Hedgehog e Tomb Raider Dmitri M. Johnson e l'ex membro di APA Mike Goldberg. A produrre il film di Sifu sarà dunque Story Kitchen, che si è riuscita ad accaparrare l'onore e l'onere dell'adattamento superando diversi competitor altrettanto interessati alla propeità intellettuale.

Sifu, per chi non lo sapesse, è un gioco d'azione in terza persona con intensi combattimenti a mani nude in cui si vestono i panni di un giovane studente di Kung Fu alla ricerca dei responsabili dell'assassinio della sua famiglia. Quella che viene messa in scena è una vera e propria Odissea vendicativa lastricata di fatica e dolore, che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i videogiocatori che l'hanno vissuta, non senza difficoltà. Sifu si è fatto una nomea anche grazie al suo livello di sfida, sicuramente ben bilanciato ma tarato verso l'alto, e per le meccaniche roguelike, che vedono il protagonista invecchiare un po' ogni qualvolta viene sconfitto in combattimento. Trovate maggior informazioni sul gioco nella nostra recensione di Sifu, per quanto riguarda il film vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.