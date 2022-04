SIFU diventa più facile...e più difficile: il trailer presenta l'update primaverile

Tenendo fede alla Roadmap 2022 di SIFU, il team di Sloclap è pronto a rendere disponibile un nuovo grande aggiornamento per l'apprezzato Action per PC, PS4 e PS5.

L'update, in particolare, andrà ad ampliare le opzioni legate al livello di difficoltà, introducendo due modalità di fruizione aggiuntive. Per favorire l'accessibilità dell'esperienza, SIFU accoglierà il livello di difficoltà Studente, che semplifica la missione del protagonista. Quest'ultimo godrà infatti di un numero maggiore di HP, invecchierà più lentamente e i suoi avversari risulteranno meno aggressivi e poco propensi all'utilizzo di combo troppo complesse.

In maniera speculare, anche i giocatori in cerca di un'esperienza ancora più complessa avranno di che gioire. L'update primaverile di SIFU introdurrà infatti anche il livello di difficoltà Maestro, volto a rendere maggiormente complessa l'avventura a base di kung-fu. Dettaglio particolarmente interessante, in questo caso i Boss acquisiranno nuovi moveset, per sfide più intricate e coinvolgenti.



In questo quadro, illustrato nel dettaglio dal trailer che trovare a disposizione in apertura a questa news, la modalità Discepolo presenterà una difficoltà intermedia. Con la pubblicazione del filmato, Sloclap conferma la data di lancio dell'update primaverile, che diverrà disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo martedì 3 maggio 2022. Contestualmente, sarà inoltre pubblicata la skin gratuita inclusa nella Deluxe Edition di SIFU.