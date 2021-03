SIFU al Future Games Show: il kung-fu fà invecchiare nel nuovo trailer

Annunciato in occasione del PlayStation State of Play di marzo 2021, il nuovo titolo firmato dagli autori di Absolver torna a mostrarsi al pubblico in occasione dell'edizione primaverile del Future Games Show.

Dopo il primo trailer di SIFU, gli sviluppatori di Sloclap presentano interessanti dettagli sulla loro nuova IP. Tra kung-fu e azione, la produzione è destinata a mettere in scena una storia di vendetta, in arrivo nel corso dell'anno su PC e console Sony. Nel presentare SIFU, gli autori hanno posto l'accento sulla connessione tra combat system e sistema di invecchiamento. Ad ogni sconfitta, il nostro protagonista si ritroverà infatti a vedersi accumulare sulle sue spalle il peso del tempo.



Una conseguenza che tuttavia non potrà protrarsi all'infinito: Sloclap ha infatti confermato che vi sarà un limite massimo di età per il protagonista. Il suo raggiungimento genererà un particolare Game Over, sul quale saranno diffusi ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Nell'attesa, direttamente in apertura a questa news trovate il nuovo trailer di SIFU. Cosa ve ne pare?

Al momento, non è stata annunciata alcuna precisa data di lancio per SIFU, che sarà tuttavia reso disponibile nel corso del 2021. L'Action raggiungerà PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, in esclusiva per Epic Games Store.