SIFU è da GOTY per Neil Druckmann: il creatore di The Last of Us lo ha appena finito

Una personalità illustre si è appena aggiunta al coro degli estimatori di SIFU, l'ultimo eccezionale lavoro di Soclap, studio già responsabile di Absolver. Si tratta di Neil Druckmann - scrittore, direttore creativo e co-presidente di Naughty Dog.

L'autore di The Last of Us, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Part 2, subito dopo aver raggiunto i titoli di coda (se state giocando SIFU, sapete benissimo quanto può essere difficile quest'impresa) si è lasciato andare ad un'esclamazione di sorpresa. Incredibilmente impressionato da ciò che ha vissuto, Druckmann si è sbilanciato descrivendo SIFU come un serio candidato per il premio Game of the Year 2022... e siamo appena a febbraio!

"Santo cielo...", ha esclamato il co-presidente di Naughty Dog. "Ho finito SIFU. Lì c'è del materiale da GOTY!". Un apprezzamento di cui i ragazzi di Soclap Games andranno sicuramente fieri, dal momento che a farlo è stato uno degli autori più apprezzati della scena videoludica contemporanea, nonché già vincitore del suddetto premio Game of the Year ai Game Awards 2020 con The Last of Us Part 2.

Voi cosa ne pensate, abbiamo già il primo contendente al premio Game of the Year 2022? Se non ci avete ancora giocato a causa dell'elevato tasso di sfida, non dovete far altro che pazientare: in futuro SIFU riceverà una modalità più facile.