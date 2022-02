SIFU fa incetta di Mod: tra Halo, God of War e Marvel's Spider Man, è tempo di kung fu

Se l'ingresso di John Wick in SIFU poteva sembrare quasi scontato nell'universo delle Mod, l'inclusione di altri personaggi parte della cultura pop ha invece sorpreso maggiormente.

Forte di una accoglienza positiva da parte di critica e pubblico, l'Action di SloClap sta infatti accumulando una notevole quantità di Mod volte a introdurvi i più disparati protagonisti alternativi. Non mancano ovviamente le personalità del mondo videoludico, con Master Chief pronto ad abbandonare lo scontro con i Covenant per darsi invece al kung fu. Ma non solo Halo: spazio anche a God of War e Marvel's Spider Man, con il Fantasma di Sparta e il supereroe della Casa delle Idee pronti a fare il proprio ingresso in SIFU.

Ovviamente, i Modder non si sono fermati al solo mondo dei videogiochi, spaziando anche tra anime e serie TV. È così che persino Jotaro si è ritrovato costretto ad abbandonare il mondo di Le Bizzarre Avventure di Jo-Jo per farsi invece strada nel titolo di Sloclap. Potevano infine mancare i Power Rangers? Ovviamente no. In calce e in apertura a questa news potete dunque trovare diversi esempi di Mod già disponibili per la versione PC di SIFU: qual è la vostra preferita?



Nel frattempo, anche gli Speedrunner non si stanno facendo lasciare indietro, con uno specialista che ha già terminato SIFU in 22 minuti.