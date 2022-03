SIFU incontra Yakuza: Kazuma Kiryu scatena la sua furia grazie a una mod

L'ultima fatica di Sloclap si è rivelata un successo: disponibile su PC, PS5 e PS4, SIFU ha superato il milione di copie vendute e si appresta ad aumentare ulteriormente i suoi numeri con l'uscita dell'edizione fisica su PlayStation prevista per il 3 maggio 2022.

Nel frattempo i modder continuano a lavorare regolarmente sulla versione PC realizzando le mod più disparate, e una di queste dà vita ad un crossover perfettamente azzeccato date le tematiche alla base dell'avventura, incentrata su spettacolari combattimenti a suon di Kung Fu. Kazuma Kiryu, l'iconico protagonista della serie Yakuza firmata SEGA, arriva all'interno di SIFU come nuovo protagonista, scatenando così la sua furia contro chiunque proverà ad ostacolare il suo cammino.

Disponibile sul portale NexusMods, la mod creata da TCoolDzn è un reskin del personaggio principale dell'opera Sloclap e non riprende dunque il parco mosse sfoggiato da Kiryu nei vari episodi di Yakuza. Inoltre, se da un lato è stata implementata una fisica realistica per la sua giacca, Kiryu non invecchierà come il personaggio regolare di SIFU, mantenendo quindi sempre intatto il suo aspetto. Resta in ogni caso un lavoro molto intrigante, con l'autore che ha inoltre promesso ulteriori migliorie per la sua creazione nel prossimo futuro.

Non si tratta dell'unica creazione amatoriale di spessore pensata per il gioco: una mod di SIFU ci mette nei panni di Hidetaka Miyazaki, il celebre creatore di Elden Ring e di Dark Souls.